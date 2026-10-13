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Реконструкция биатлонного комплекса имени Демидова в Ижевске требует более 1 млрд федеральных средств

Реконструкция биатлонного комплекса имени Демидова в Ижевске требует более 1 млрд федеральных средств

Москва. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова предложила Совету Федерации поддержать реконструкцию республиканского стрелково-спортивного комплекса имени генерал-майора А.

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