В странах БРИКС высоко оценили успехи России по цифровизации судебной системы

СОЧИ, 18 июня, ФедералПресс. Верховные суды стран БРИКС высоко оценили работу российских коллег по внедрению цифровых технологий в судебную систему и формированию единообразной судебной практики, передает корреспондент РАПСИ с форума председателей высших инстанций стран БРИКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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