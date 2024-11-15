«Чичиков отдыхает»: в Петербурге раскрыли схему хищения средств, путем трудоустройства «мертвых душ»

От их имени также фиктивно оформлялись контракты на службу в зону СВО Сотрудники Управления экономической полиции Санкт-Петербурга совместно с следователями ГСУ ГУ МВД России и экспертами Росфинмониторинга ликвидировали организованную группу, которая похищала средства из бюджета энергосбытовой компании с помощью трудоустройства «мертвых душ» и оформления от их имени фиктивных контрактов на службу в армии.