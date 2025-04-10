В будущем правительстве Мерца назвали Россию «самой большой и прямой угрозой» безопасности ФРГ

Две важные новости из ФРГ. Как сообщает издание Welt, спустя полтора месяца после выборов в бундестаг консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы согласовали текст коалиционного договора и распределили портфели в будущем правительстве Фридриха Мерца.
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