В будущем правительстве Мерца назвали Россию «самой большой и прямой угрозой» безопасности ФРГ

Две важные новости из ФРГ. Как сообщает издание Welt, спустя полтора месяца после выборов в бундестаг консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы согласовали текст коалиционного договора и распределили портфели в будущем правительстве Фридриха Мерца.