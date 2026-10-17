Новинки выйдут в начале 2027 года Согласно свежим данным, компания Intel переведёт все свои процессоры нового поколения на новую систему именования с четырёхзнаным обозначением модели.
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