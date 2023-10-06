Аэротакси Joby впервые взлетело с пилотом на борту

Компания Joby Aviation, занимающаяся разработкой полностью электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, объявила о начале программы летных испытаний прототипа аэротакси S4 с пилотом на борту.
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