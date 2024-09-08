Science Daily: домашние тонометры оказались бесполезными для 17 млн американцев

Согласно исследованию, проведенному Блумбергской школой общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, многие домашние устройства для контроля артериального давления (тонометры) оказались непригодными для значительной части взрослого населения США.
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