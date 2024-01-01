Меня спросили про смерть Жириновского. - Конечно, вакцина!

Это очевидно любому образованному человекуЯ не кололся жижей от академика ГинцбургаВакцина вырабатывает повышенный иммунитет к ОПРЕДЕЛЕННОМУ ШТАММУ ЗА СЧЕТ ОБЩЕГО ИММУНИТЕТА - ЭТО ПРОСТОЕ СИСТЕМНОЕ СООБРАЖЕНИЕ!А вирус все время МУТИРУЕТ и постоянные вакцинации УБИВАЮТ ИММУНИТЕТ в целом.
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