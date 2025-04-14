FT: Евросоюз и Великобритания намерены заключить оборонное соглашение на саммите

Евросоюз и Великобритания планируют подписать соглашение о безопасности и обороне на саммите в рамках укрепления сотрудничества в ответ на угрозы США в военной области, сообщает сообщила газета Financial Times (FT).
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