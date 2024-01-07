В Пентагоне отказались назвать дату выписки Остина из больницы

Глава Пентагона Ллойд Остин находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер уточнил, что Остин находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
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