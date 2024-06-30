На калужской трассе погиб водитель вылетевшей в кювет иномарки

30 июня в 10:45 на 26-м километре трассы Козельск - Ульяново, в Ульяновском районе, автомобиль BMW Х6 вылетел в кювет и опрокинулся30 июня в 10:45 на 26-м километре трассы Козельск - Ульяново, в Ульяновском районе, автомобиль BMW Х6 вылетел в кювет и опрокинулся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)