В Краснодарском крае продолжается работа по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и представителями военного комиссариата проведена очередная проверка соблюдения натурализованными гражданами требований законодательства о воинском учете, сообщает военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.
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