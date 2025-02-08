В Ленобласти выбрали победителя конкурса на памятник героям СВО. Его установят в Кудрово. Победителем стала скульптура Мейрама Баймуханова «Три богатыря XXI века».
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В Ленобласти выбрали победителя конкурса на памятник героям СВО. Его установят в Кудрово. Победителем стала скульптура Мейрама Баймуханова «Три богатыря XXI века».