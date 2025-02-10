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Царьград

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Заступился за знакомого и пострадал: Комментатора Скворцов госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Заступился за знакомого и пострадал: Комментатора Скворцов госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

Спортивный комментатор Роман Скворцов находится в больнице Новосибирска. Врачи установили, что у него кровоизлияние в мозг.

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