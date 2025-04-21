Пентагон обвинил уволенных сотрудников в распространении фейков о раскрытии секретных данных

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что новости о том, будто третьи лица получили доступ к сообщениям о планах военных операций Минобороны США, были фейком, распространенным уволенными сотрудниками ведомства.
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