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Альба о переходе в «Интер Майами»: «Несмотря на то, что мне предлагали больше денег, приоритетом для меня было чувствовать себя важным. Рад воссоединению с Месси и Бускетсом»

«Несмотря на то, что мне предлагали больше денег, приоритетом для меня было чувствовать себя важным. Я очень рад воссоединению с Лео [Месси] и Буси [Серджи Бускетсом] здесь, в «Интер Майами».

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