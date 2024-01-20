Фото Владимира Путина в проруби на Крещение опубликовали в Сети

Фотографию президента Путина в проруби на Крещение опубликовало агентство «РИА Новости».О том, что президент России Владимир Путин утром 19 января совершил традиционный крещенский обряд, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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