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"Стреляют в каждого, кто не плывет": Сальдо рассказал о тех, кого отправляют под убийственный огонь

"Стреляют в каждого, кто не плывет": Сальдо рассказал о тех, кого отправляют под убийственный огонь

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал пугающие истории о том, как украинские военные отправляют своих мобилизованных под убийственный огонь, "а прячась за ними идут наёмники, националисты или кадровые боевики".

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