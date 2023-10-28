"Стреляют в каждого, кто не плывет": Сальдо рассказал о тех, кого отправляют под убийственный огонь

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал пугающие истории о том, как украинские военные отправляют своих мобилизованных под убийственный огонь, "а прячась за ними идут наёмники, националисты или кадровые боевики".
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