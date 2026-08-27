Конаково примет футбольный турнир с участием команд из России и Сербии

В Конаково пройдёт пятый русско‑сербский турнир по футболу «Играй за браhу на Волге». В субботу, 29 августа, на футбольном стадионе «Колизей» в городе Конаково состоится пятый однодневный русско‑сербский турнир по футболу «Играй за браhу на Волге».