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Конаково примет футбольный турнир с участием команд из России и Сербии

Конаково примет футбольный турнир с участием команд из России и Сербии

В Конаково пройдёт пятый русско‑сербский турнир по футболу «Играй за браhу на Волге». В субботу, 29 августа, на футбольном стадионе «Колизей» в городе Конаково состоится пятый однодневный русско‑сербский турнир по футболу «Играй за браhу на Волге».

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