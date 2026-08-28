Юрий Семин: «Тренеров не надо дисквалифицировать – клубы сами должны их штрафовать, деньги будут оставаться. Талалаева не красит его нарушение, он теряет свой хороший имидж»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на дисквалификацию Андрея Талалаева. Напомним, главный тренер «Балтики» был дисквалифицирован на 4 матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».