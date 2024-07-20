Шольц ждет Россию на втором «саммите мира» по Украине Россия должна быть представлена на следующем «саммите мира» по Украине.
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Шольц ждет Россию на втором «саммите мира» по Украине Россия должна быть представлена на следующем «саммите мира» по Украине.
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