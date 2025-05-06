В бой с неба: стратегическая мобильность десанта XXI века

Это изображение, хоть и выглядит эпично, но не имеет отношения к ВТА ВВС РФ – это концепт китайского перспективного сверхтяжёлого транспортного самолёта, хотя, учитывая гаубицы и оперативно-тактические ракеты из Северной Кореи… В предыдущем материале В бой с неба: вооружение десанта XXI века мы рассмотрели, какое вооружение может максимально эффективно использоваться Воздушно-десантными войсками (ВДВ) в первой половине XXI века для решении задач по оперативному усилению подразделений Сухопутных войск на выбранном участке линии боевого соприкосновения (ЛБС) для участия в наступлении на позиции противника или для ликвидации прорывов противника.
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