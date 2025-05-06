БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 424 подписчика

В бой с неба: стратегическая мобильность десанта XXI века

В бой с неба: стратегическая мобильность десанта XXI века

Это изображение, хоть и выглядит эпично, но не имеет отношения к ВТА ВВС РФ – это концепт китайского перспективного сверхтяжёлого транспортного самолёта, хотя, учитывая гаубицы и оперативно-тактические ракеты из Северной Кореи… В предыдущем материале В бой с неба: вооружение десанта XXI века мы рассмотрели, какое вооружение может максимально эффективно использоваться Воздушно-десантными войсками (ВДВ) в первой половине XXI века для решении задач по оперативному усилению подразделений Сухопутных войск на выбранном участке линии боевого соприкосновения (ЛБС) для участия в наступлении на позиции противника или для ликвидации прорывов противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх