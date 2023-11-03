Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране

Все регионы страны — включая новые — в День народного единства представят свои достижения в Москве. 4 ноября на ВДНХ откроется уникальный выставочный проект «Россия», равного которому еще не было в истории.
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