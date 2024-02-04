Тренер Бородавко: лыжница Терентьева пропустит Спартакиаду по состоянию здоровья

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Наталья Терентьева не сможет принять участие в предстоящей Спартакиаде сильнейших, которая продлится с 8 по 18 февраля, из-за отсутствия допуска к соревнованиям по состоянию здоровья.