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Тренер Бородавко: лыжница Терентьева пропустит Спартакиаду по состоянию здоровья

Тренер Бородавко: лыжница Терентьева пропустит Спартакиаду по состоянию здоровья

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Наталья Терентьева не сможет принять участие в предстоящей Спартакиаде сильнейших, которая продлится с 8 по 18 февраля, из-за отсутствия допуска к соревнованиям по состоянию здоровья.

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