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Формула-3. Бельгия. Беганович выиграл 1-ю гонку у Мини, Браунинг – 6-й, Бедрин – 13-й

Пилот «Премы» Дино Беганович одержал победу в спринте «Формулы-3» в Спа. Гонка проходила на влажной трассе после ночного дождя, но спортсмены использовали «слики».

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