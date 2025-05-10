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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Беверли: «Индиану» ненавидят, потому что они светлокожие. А еще это самая жесткая команда в НБА»

«Во-первых, они все светлокожие – это сразу бросается в глаза. Даже их скамейка – вся светлокожая. Но при этом эти мазафакеры реально умеют играть.

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