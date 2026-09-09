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Воронежские новости

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Парковку запретят, движение перекроют, а самокатчиков не пустят: как изменится центр Воронежа в День города

Парковку запретят, движение перекроют, а самокатчиков не пустят: как изменится центр Воронежа в День города

В связи с праздничными мероприятиями в центральной части Воронежа изменится схема движения. Ограничения начнут действовать уже с утра 11 сентября и продлятся до вечера 12 сентября.

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