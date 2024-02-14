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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Два важных свидетеля выступили в суде по делу новосибирского зампрокурора Кузьменок

Два важных свидетеля выступили в суде по делу новосибирского зампрокурора Кузьменок

В Ленинском районном суде Барнаула выступил предприниматель Олег Яровой и экс-работница прокуратуры Александра Аверина, которые передавали взятки Кузьменок В Ленинском районном суде Барнаула выступили ключевые свидетели по делу зампрокурора Новосибирской области Любови Кузьменок.

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