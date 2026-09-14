Вместо «ценных» иностранных специалистов — 800 тысяч нарушителей: кого мы на самом деле периодически впускаем в Россию

Недавние цифры, озвученные руководством миграционной службы МВД, заставляют взглянуть на ситуацию с пребыванием иностранцев в нашей стране без привычных толерантных иллюзий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Наши жёны так се...
- «Наши жёны так се...
- Кавказский хозяин...
Почитав новости - кристализнулась "мыслЯ".
При ЛЮБОЙ попытке "надо взять билет", а тем более "срочно надо" - МОРОЗИТЬ НА ТРОЕ СУТОК оформление и продажу билетов тараканм.
Они этим пользуются "на раз" - натворил беды людям и слинял, ищи его потом.
Если определили что "800 тысяч из прибывших в Россию мигрантов официально признанные нарушители закона", следует понимать что они нарушили сроки пребывания в РФ.
Значит учёт ведётся, но не могут их найти и выдворить. Начали применять разпознование лиц, но для этого нужны биометрические данные на въезде в страну.
В общем работа идёт и ясно что будут противники системы упорядочения контроля за миграционными потоками.
Система доносительства за вознаграждение у нас не сработает, но постоянные посты о неэффективности работы служб в соцсетях будут обязательно.
800 тысяч из прибывших в Россию мигрантов официально признанные нарушители закона и преступники. А ещё, интересно, сколько ненужного России балласта в виде детей мигрантов, замоташек, рыночных торговцев, чайхонщиков, шаурмянщиков и прочей мигрантской шелухи приехало вслед за "ценными специалистами"?
Это впускают наши продажные депутаты типа Затулина и чиновники типа Матвиенко.
России необходим возврат к жесткому организованному набору, при котором каждый иностранный гражданин приезжает только под конкретный трудовой контракт, ... а что такой когда-то был ? Куда всё девалось ?
«... кого мы на самом деле периодически впускаем в Россию ?» Да тех, кто в своей стране и на х.. не нужен .