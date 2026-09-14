Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Вместо «ценных» иностранных специалистов — 800 тысяч нарушителей: кого мы на самом деле периодически впускаем в Россию

Вместо «ценных» иностранных специалистов — 800 тысяч нарушителей: кого мы на самом деле периодически впускаем в Россию

Недавние цифры, озвученные руководством миграционной службы МВД, заставляют взглянуть на ситуацию с пребыванием иностранцев в нашей стране без привычных толерантных иллюзий.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Gennady Sokolovsky
Gennady Sokolovskyизменено

Почитав новости - кристализнулась "мыслЯ".

При ЛЮБОЙ попытке "надо взять билет", а тем более "срочно надо" - МОРОЗИТЬ НА ТРОЕ СУТОК оформление и продажу билетов тараканм.
Они этим пользуются "на раз" - натворил беды людям и слинял, ищи его потом.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Если определили что "800 тысяч из прибывших в Россию мигрантов официально признанные нарушители закона", следует понимать что они нарушили сроки пребывания в РФ.
Значит учёт ведётся, но не могут их найти и выдворить. Начали применять разпознование лиц, но для этого нужны биометрические данные на въезде в страну.
В общем работа идёт и ясно что будут противники системы упорядочения контроля за миграционными потоками.
Система доносительства за вознаграждение у нас не сработает, но постоянные посты о неэффективности работы служб в соцсетях будут обязательно.

Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

800 тысяч из прибывших в Россию мигрантов официально признанные нарушители закона и преступники. А ещё, интересно, сколько ненужного России балласта в виде детей мигрантов, замоташек, рыночных торговцев, чайхонщиков, шаурмянщиков и прочей мигрантской шелухи приехало вслед за "ценными специалистами"?

Профиль пользователя Стэйси
Стэйси

России необходим возврат к жесткому организованному набору, при котором каждый иностранный гражданин приезжает только под конкретный трудовой контракт, ... а что такой когда-то был ? Куда всё девалось ?