Дожили. От мигрантов защитят патрули самообороны

Нина Грекова

Мне не понятно... какие патрули самообороны? Их (мигрантов) надо депортировать и чем быстрее, тем лучше. Народ против этих людей и не надо ссылаться, что некому будет работать. Можно подумать - мамы, папы, десять детей - вкалывают на стройках? Наши власти - развели бардак в Стране. Депутаты работают или только "репу чешут" и большие деньги в карман складывают. Власти сами подталкивают народ на борьбу с мигрантами, вот только не подумали - чем это закончится.