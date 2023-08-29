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Дожили. От мигрантов защитят патрули самообороны

Дожили. От мигрантов защитят патрули самообороны

Проблему мигрантов, законных и незаконных, а также новообращенных наших новых соотечественников, которые не бельмеса не петрят в русском языке, не говоря уже о законах, культуре, истории — мы поднимали не раз.

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Комментарии
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Нина Грекова
Мне не понятно... какие патрули самообороны? Их (мигрантов) надо депортировать и чем быстрее, тем лучше. Народ против этих людей и не надо ссылаться, что некому будет работать.  Можно подумать - мамы, папы, десять детей - вкалывают на стройках? Наши власти - развели бардак в Стране. Депутаты работают или только &quot;репу чешут&quot; и большие деньги в карман складывают. Власти сами подталкивают народ на борьбу с мигрантами, вот только не подумали - чем это закончится.
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2 час.
ВераВерная
Пока не депортировали - пусть патрули будут. Или вам этот азиатский беспредел нужен?
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2 час.
T
Teodor
Бродячие собаки, мигранты, артспорткультпенсионный депутатский корпус дармоедов, двойные стандарты  -  куда русскому простолюдину податься? Может пора принять конкретные меры в Стране по наведению справедливой жизни? Как на это смотрит Власть?
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2 час.

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