Инсайд: Rockstar работает над новым инструментарием модов для GTA 6 и скоро запуст...

Инсайд: Rockstar работает над новым инструментарием модов для GTA 6 и скоро запустит его тестирование в GTA 5Игра в открытом мире Grand Theft Auto 5 во многом обрела свою популярность благодаря модификациям и пользовательским серверам на базе FiveM, которые расширяли возможности игроков.