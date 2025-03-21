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Царьград

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  • Silver Kont
    Слова, слова... А противодействию лобби черножопой мрази никто ничего не противопоставил...Пять жёстких урок...
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США отменяют разрешения на временное пребывание для 530 тысяч иностранцев

США отменяют разрешения на временное пребывание для 530 тысяч иностранцев

Министерство внутренней безопасности США объявило об отмене временных разрешений на пребывание для 530 тысяч граждан Венесуэлы, Гаити, Кубы и Никарагуа.

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