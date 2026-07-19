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Казан педагогы белем бирүдә остазлыкның ролен аңлатты

Казан педагогы белем бирүдә остазлыкның ролен аңлатты

Казанның 131нче лицее математика укытучысы Кирилл Сергеев (быел ул профильле математикадан йөз балл җыйган 15 укучы әзерләгән), югары сыйныф укучыларының кече сыйныфларга фәнне үзләштерергә ярдәм итә торган укыту системасы турында сөйләде.

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