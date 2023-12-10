Ленинский район Новосибирска стал лидером по количеству вызовов скорых из-за наркотиков

Статистику по наркотическим отравлениям привели на городской санитарно-эпидемической комиссии.В Новосибирске левобережные районы стали лидерами по количеству вызовов скорой помощи к людям, получившим наркотическое отравление.
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