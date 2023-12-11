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МВФ одобрил очередной транш для Украины в 900 млн долларов

МВФ одобрил очередной транш для Украины в 900 млн долларов

Международный валютный фонд ободрил очередной транш для Украины в размере 900 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован, его слова передало издание Forbes.

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