МВФ одобрил очередной транш для Украины в 900 млн долларов

Международный валютный фонд ободрил очередной транш для Украины в размере 900 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован, его слова передало издание Forbes.
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