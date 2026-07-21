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Аттракцион щедрости Samsung закончился: больше никакого бесплатного удвоения памяти для смартфонов

Аттракцион щедрости Samsung закончился: больше никакого бесплатного удвоения памяти для смартфонов

Такая акция действовала несколько лет для тех, кто оформлял предзаказы, а также для первых покупателейЗа день до официальной презентации новых складных смартфонов Samsung в Сеть просочились возможные изменения в программе предзаказов.

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