В Крыму операторам пляжей дадут приоритетное право на водную гладь

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Операторы пляжей в Крыму смогут получить приоритетное право пользования водной гладью моря, соответствующие документы готовят минкурортов и туризма РК и минэкологии Крыма.
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