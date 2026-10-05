Минобороны РФ: нанесены удары по объектам в Харькове и Одессе

Ночью 5 октября русские военные нанесли удары по военным объектам на Украине. В Харьковской области поражена электроподстанция, в Одесской области — порты и морские суда.
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