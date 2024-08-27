Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    И спровоцировать войну? Это казус белли. Мозги включите, что вы предлагаете? Удар по базе НАТО!Диверсия на важне...
  • Михаил Гринжук
    по натовской базе которая отключилась. а то сидим вечно сопли жуемДиверсия на важне...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Там много чего она написала, не только про мигрантов...Париж поплатился ...

Посредством деструктивной субкультуры «фури» ведётся развращение детей (18+)

Посредством деструктивной субкультуры «фури» ведётся развращение детей (18+)

Владимир Маслов   Диссертация на соискание степени магистр наук в области сравнительных исследований средств массовой информации, Массачусетский технологический институт, «Фурсоны: фури, сообщество и личность в Интернете», Бен Силверман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх