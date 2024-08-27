Посредством деструктивной субкультуры «фури» ведётся развращение детей (18+)

Владимир Маслов Диссертация на соискание степени магистр наук в области сравнительных исследований средств массовой информации, Массачусетский технологический институт, «Фурсоны: фури, сообщество и личность в Интернете», Бен Силверман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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