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Царьград

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Ребёнок в Египте отравился пеной на вечеринке: В пятизвёздочный отель экстренно вызвали врачей

Ребёнок в Египте отравился пеной на вечеринке: В пятизвёздочный отель экстренно вызвали врачей

Отдых туристки из Салехарда с 12-летним сыном в "пятизвёздочнике" не обошёлся без скорой помощи. Всё случилось после праздника в гостинице.

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