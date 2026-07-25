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Daily Storm

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Число жертв атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке выросло до 11 человек, среди них четверо детей

Число жертв атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке выросло до 11 человек, среди них четверо детей

Спасатели продолжают поиски еще восьми туристов, их местонахождение остается неизвестнымВ результате террористической атаки на турбазу в Кирилловке Запорожской области погибли 11 человек, в том числе четверо детей.

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