Число жертв атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке выросло до 11 человек, среди них четверо детей

Спасатели продолжают поиски еще восьми туристов, их местонахождение остается неизвестнымВ результате террористической атаки на турбазу в Кирилловке Запорожской области погибли 11 человек, в том числе четверо детей.
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