Водитель фургона переехал сына друга, который бежал с ним поздороваться

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В итальянской провинции Падуя в поселке Виллатора ди Саонара полуторагодовалый мальчик попал под колеса фургона, за рулем которого находился 50-летний друг его отца.
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