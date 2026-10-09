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Водитель фургона переехал сына друга, который бежал с ним поздороваться

Водитель фургона переехал сына друга, который бежал с ним поздороваться

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В итальянской провинции Падуя в поселке Виллатора ди Саонара полуторагодовалый мальчик попал под колеса фургона, за рулем которого находился 50-летний друг его отца.

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