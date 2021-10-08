Мировое обозрение

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  • олег олейник
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Иран встал на пути проекта «Туран» после «турецкой колонизации» Баку — мнение

Иран встал на пути проекта «Туран» после «турецкой колонизации» Баку — мнение

Азербайджану приходится платить за поддержку Турции в «колониальном формате». Таким мнением сегодня, 7 октября, поделилась российский иранист Карине Геворкян, сообщает информационно-аналитический портал VERELQ.

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