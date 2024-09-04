4 сентября в Архангельской области будет теплая погода

Температура воздуха — от +17° до +22°.Температура воздуха — от +17° до +22°.Синоптики обещают переменную облачность и переменный ветер 0-5 метров в секунду, В течение дня преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман.
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