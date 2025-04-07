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Здания, поместья, дачи: Россия намерена вернуть дипсобственность в США – Рябков

Здания, поместья, дачи: Россия намерена вернуть дипсобственность в США – Рябков

Царьград коллаж Царьграда Замглавы МИД России Рябков заявил, что одним из главных вопросов в русско-американских переговорах является возвращение конфискованной Штатами при Байдене дипломатической собственности.

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Комментарии
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людмила михайлик
Может и вернёт нам собственность
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12 час.
Андрей
Трамп далек от благотворительности! От этого &quot;чудака&quot; можно что угодно ожидать, но чтобы он вернул просто так, то что уже &quot;принадлежит&quot; США....  Ну разве, что только в результате выгодной для США &quot;сделки&quot;!
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12 час.
Валерий Мешалкин
РФ сама дала США и ЕС все карты в руки. В ходе уничтожения (перестройки) СССР была ликвидирована в пользу западных конкурентов методом приватизации всей промышленности с последующим демонтажем производственных мощностей. &quot;Олигархи&quot; полученные деньги от ликвидации производства вывели в офшоры. Банки так же выведенные из под государственного контроля замкнулись на МВФ и отчитываются о проводимых операциях. Устойчивая социалистическая (плановая) банковская система вошла в мировую рыночную, зависимую от биржевых игроков манипулирующих процессами в интересах политических теневых групп, но не в интересах отдельно взятого государства. Золотые запасы, денежные средства, недвижимость, бизнес принадлежащий российским &quot;нео капиталистам&quot; стал лакомым куском для элит запада. Капитал поедает себе подобного что бы выжить. Сегодня Трамп хочет сделать Россию своим союзником,но на его условиях, так как ЕС показал свою слабость и неоднородность. И если его устроят тайные соглашения, их прибыльность и т.д. блюдом на их столе станет ЕС, Украина, а затем может и др. страны. США хотят видеть РФ своим инструментом на мировой тарелке., помогающим США расчленять и поедать себе подобных.
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10 час.
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