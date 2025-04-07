Здания, поместья, дачи: Россия намерена вернуть дипсобственность в США – Рябков

Трамп далек от благотворительности! От этого "чудака" можно что угодно ожидать, но чтобы он вернул просто так, то что уже "принадлежит" США.... Ну разве, что только в результате выгодной для США "сделки"!

Валерий Мешалкин

РФ сама дала США и ЕС все карты в руки. В ходе уничтожения (перестройки) СССР была ликвидирована в пользу западных конкурентов методом приватизации всей промышленности с последующим демонтажем производственных мощностей. "Олигархи" полученные деньги от ликвидации производства вывели в офшоры. Банки так же выведенные из под государственного контроля замкнулись на МВФ и отчитываются о проводимых операциях. Устойчивая социалистическая (плановая) банковская система вошла в мировую рыночную, зависимую от биржевых игроков манипулирующих процессами в интересах политических теневых групп, но не в интересах отдельно взятого государства. Золотые запасы, денежные средства, недвижимость, бизнес принадлежащий российским "нео капиталистам" стал лакомым куском для элит запада. Капитал поедает себе подобного что бы выжить. Сегодня Трамп хочет сделать Россию своим союзником,но на его условиях, так как ЕС показал свою слабость и неоднородность. И если его устроят тайные соглашения, их прибыльность и т.д. блюдом на их столе станет ЕС, Украина, а затем может и др. страны. США хотят видеть РФ своим инструментом на мировой тарелке., помогающим США расчленять и поедать себе подобных.