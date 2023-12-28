Глава СК заинтересовался агрессивным бородачом, который сломал шлагбаум и избил жителя Ленобласти

Бастрыкин поручил предоставить доклад по расследованию данного инцидента.Глава СК России Александр Бастрыкин узнал об инциденте в Буграх, что во Всеволожском районе Ленобласти, и поручил ему доложить детали расследования.
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