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Аналитика нашла 400 загрязнителей в переработанном полипропилене пластика

Аналитика нашла 400 загрязнителей в переработанном полипропилене пластика

Переработка пластика принципиально не решает проблему: большинство пластиковых отходов не перерабатывается или перерабатывается в продукт более низкого качества — например, из пищевой упаковки в строительные материалы.

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