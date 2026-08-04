Аналитика нашла 400 загрязнителей в переработанном полипропилене пластика

Переработка пластика принципиально не решает проблему: большинство пластиковых отходов не перерабатывается или перерабатывается в продукт более низкого качества — например, из пищевой упаковки в строительные материалы.
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