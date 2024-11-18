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Ларкин о неудачах «Детройта»: «Я очень хочу в плей-офф и верю в команду. Каждая игра становится важной, для нашего молодого коллектива это хорошо»

Команда занимает текущее 7-е место в Атлантическом дивизионе с 15 очками в 17 играх.  «Ред Уингс» не выходят в плей-офф с сезона-2015/16 – дебютного в лиге для Ларкина.

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