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Маттеус о Неймаре в «Баварии»: «Нам не нужен шоумен. Он один из лучших игроков в мире, но думает о себе больше, чем о команде. Мы семья и заботимся друг о друге»

Ранее cообщалось, что Пини Захави, агент форварда «Сантоса», предложил мюнхенцам услуги 33-летнего бразильца, но эта информация оказалась недостоверной – «Бавария» не интересуется Неймаром.

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