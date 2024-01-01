iPhone 17 Pro Max получит небольшое отверстие в экране и 48-мегапиксельный телеобъектив

План Apple по разработке iPhone рассчитан на несколько лет вперед, и компания постоянно работает с поставщиками одновременно над несколькими последующими моделями iPhone, поэтому иногда слухи о характеристиках и функциях просачиваются задолго до запуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии